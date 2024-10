GABRY PONTE: Una Grande Festa Dance a San Siro [Info e Biglietti]

Sabato 28 giugno 2025, lo STADIO SAN SIRO di MILANO si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con “SAN SIRO DANCE”, un evento che avrà GABRY PONTE come protagonista. Esta occasione vedrà l’affermato stadio vibrare al ritmo di uno dei deejay e produttori italiani più amati a livello mondiale, offrendo un’esperienza indimenticabile ai fan in un evento senza precedenti. Gabry Ponte è pronto a dare inizio all’estate con un’esplosione di energia e ritmo, portando sul palco di San Siro tutte le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance.

Questa serata sarà un evento unico, dove musica ed emozioni si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte, creando un’atmosfera di festa e divertimento. Verranno celebrati i successi che hanno fatto ballare intere generazioni, rendendo omaggio a un patrimonio musicale che attraversa il tempo. I fan potranno rivedere e rivivere i brani che hanno accompagnato le loro vite, in un contesto dal vivo spettacolare.

Per quanto riguarda le informazioni sui biglietti, sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 11:00 di martedì 22 ottobre, tramite Ticketone. L’evento promette di essere una grande occasione per gli amanti della musica dance e dei party estivi, attirando un pubblico variegato.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono visitare il sito ufficiale di Gabry Ponte o il suo profilo Instagram. Con il suo stile unico e la sua abilità nel far ballare la gente, Ponte è atteso al San Siro per un’esperienza che si preannuncia memorabile e che rappresenterà un inno alla musica dance italiana. Prepariamoci quindi a una serata all’insegna del ritmo, della musica e della convivialità, in un luogo iconico come lo Stadio San Siro, che accoglierà questo straordinario evento nella sua storica cornice.