Gabry Ponte trionfa a San Marino con ‘Tutta l’Italia’ e conquista l’Eurovision Song Contest di Basilea

Gabry Ponte ha trionfato al San Marino Song Contest 2025 con la sua canzone “Tutta l’Italia”, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision di Basilea. Anche se non è ancora qualificato per la finale, il brano dovrà affrontare le semifinali il 13 e 15 maggio. Ponte ha ricevuto il primo posto in un evento che ha visto la partecipazione di 20 artisti, inclusi nomi affermati del panorama musicale italiano come Pierdavide Carone e Marco Carta. Il San Marino Song Contest ha avuto un format rinnovato quest’anno, passando da una visione di accesso secondario all’Eurovision a uno stato più definito.

La competizione, condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti, ha registrato oltre mille iscrizioni, con il premio alla carriera assegnato a Al Bano. “Tutta l’Italia” è diventata un tormentone grazie alla sua affermazione a San Marino, dove ha battuto artisti come The Rumpled e Boosta. È un brano che unisce tematiche attuali e un forte senso di identità nazionale.

Ponte si prepara ad affrontare l’Eurovision con l’obiettivo di seguire le orme di Lucio Corsi, nel tentativo di accedere alla finale del 17 maggio. La rassegna è stata trasmessa su Rai Radio Due, RaiPlay e San Marino RTV, e includeva anche ospiti illustri come Cristiano Malgioglio e Senhit.

Questa edizione del concorso segna un passo avanti rispetto alle critiche precedenti riguardo l’uso del contest per accedere all’Eurovision, suggerendo un’evoluzione nella percezione e nell’importanza del San Marino Song Contest all’interno del panorama musicale europeo.