Gabry Ponte: L’Eurovision è un Grande Regalo!

Gabry Ponte, storico DJ italiano e cofondatore degli Eiffel 65, partecipa all’Eurovision Song Contest 2025, rappresentando San Marino con il brano “Tutta l’Italia”. La canzone, che fonde sonorità folk con elementi dance, funge da inno non ufficiale per un paese in evoluzione.

In un’intervista a Basilea, Ponte ha espresso la sua felicità per la qualificazione alla finale, dopo un percorso segnato da tensioni fino all’ultimo. Ha già collaborato con l’Eurovision in passato, ma partecipare come artista in gara presenta dinamiche completamente diverse. Nonostante timori iniziali sulla reazione del pubblico, ha notato un’accoglienza positiva, specialmente durante la flag parade.

L’esperienza all’Eurovision rappresenta per lui una crescita personale e professionale, un’opportunità unica dopo 25 anni di carriera. Oltre all’Eurovision, ha annunciato un nuovo singolo in collaborazione con i Train, dal titolo “Brokenhearted”, che unisce elettro pop e influenze country, affrontando il tema della rottura sentimentale.

Ponte ha discusso anche dell’evoluzione del ruolo del DJ, da figura nascosta a performer di successo, sottolineando i cambiamenti dal passato. Ha descritto la scenografia dello show come un lavoro corale, avvalendosi di professionisti per rendere omaggio alla cultura italiana.

Infine, ha evidenziato l’importanza della sua scelta di rappresentare San Marino, ringraziando per il supporto ricevuto e orgoglioso di mettere in luce un piccolo Stato sul palcoscenico europeo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it