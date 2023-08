Gabry Ponte Le celebrazioni per i 25 ANNI DI DANCE di Gabry Ponte arrivano a Roma! Dopo il successo delle date di Torino e Milano, annunciata una nuova data nel 2024 a Rock in Roma💥 📆 15 giugno 2024 | Roma, Ippodromo delle Capannelle Rock in Roma 🎫 Biglietti in vendita dalle 11 di venerdì 25 agosto! Scopri di più su