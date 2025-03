Gabry Ponte a rischio Eurovision? La risposta di Luisa Corna

Il brano “Tutta l’Italia”, di Gabry Ponte, rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, previsto per il 13 maggio a Basilea. Nonostante la sua popolarità, la canzone ha destato polemiche, facendosi risaltare anche per un possibile rischio di squalifica a causa di un riferimento politico presente nel testo. L’EBU, l’ente che organizza l’Eurovision, ha però dichiarato che il brano “non infrange il regolamento”, evitando così eventuali conseguenze punitive.

Il riferimento criticato nel testo è una frase che allude a figure politiche del passato, come “beato santissimo Craxi”. Ciò ha sollevato interrogativi sulla conformità della canzone alle norme che vietano riferimenti politici o religiosi. Nonostante le preoccupazioni iniziali, l’EBU ha confermato che la canzone parteciperà all’evento.

Dopo la vittoria nel San Marino Song Contest, Gabry Ponte ha ricevuto critiche da colleghi, tra cui Luisa Corna, che ha sottolineato che non ci sia stata una vincitrice donna e ha espresso il suo disappunto sul fatto che abbia vinto qualcuno “che non è un cantante”. Durante un’intervista, Corna ha vestito i panni della contestatrice, evidenziando la necessità di una protesta per la situazione. Ha insinuato che la vittoria di Ponte, un deejay, rappresenti un ulteriore motivo di protesta nel contesto della manifestazione musicale.

Così, nonostante il successo e la notorietà di “Tutta l’Italia”, il suo percorso continua a essere contrassegnato da discussioni e controversie all’interno del panorama musicale.