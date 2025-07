Gabriella Carlucci: tra cinema, politica e la magia di Marettimo

Gabriella Carlucci, figura eclettica del panorama italiano, ha tracciato un percorso unico nella sua carriera, intrecciando tv, politica e iniziative culturali. Oltre a essere una nota conduttrice, Carlucci è stata anche parlamentare e sindaca, dimostrando un impegno costante per la cultura e il cinema in Italia.

La sua nostalgia per Marettimo, isola delle Egadi che ha colpito il suo cuore fin da bambina, l’ha portata a collaborare alla creazione del Marettimo Film Festival. La Carlucci ha rivelato che fu il senatore Gasparri a invitarla a promuovere eventi culturali sull’isola, un invito che ha dato vita a un progetto complesso ma appassionato. Secondo la Carlucci, l’organizzazione del festival presenta sfide notevoli, data l’assenza di infrastrutture, ma il risultato è ripagante: “È un ambiente magico e umano”, ha affermato.

A Marettimo, il festival non è solo cinema, ma anche occasioni di dibattito culturale e ambientale, come gli incontri dedicati al cinema degli anni ’80 con attori e registi. Carlucci, che ha fondato il Dipartimento Cultura di Forza Italia, ha contribuito significativamente alla legislazione cinetelevisiva in Italia, introducendo strumenti di finanziamento ispirati a quelli anglosassoni.

Dopo una lunga carriera in televisione, Carlucci ha scelto di dedicarsi alla politica e ad attività che uniscono impegno sociale e arte, continuando a promuovere il cinema italiano nel mondo. Con due lauree alle spalle e una passione per la narrazione, il suo impegno resta centrato sulla connessione con il pubblico e sulla cultura come motore di cambiamento.