“Di fare altri festival del cinema non ce n’era bisogno, ce ne sono tanti. Solo che nei grandi festival ci sono sì, incontri di mercato, ma sempre dei grandissimi: i piccoli non se li fila nessuno. Il mio obiettivo, invece, era quello dei giovani. Io ho sempre invitato i giovani perché sono convinta che i giovani abbiano solo bisogno di essere aiutati, scoperti, sostenuti per poi poter andare con le proprie gambe”. A dirlo all’Adnkronos, in una lunga intervista sul cinema italiano e straniero, è Gabriella Carlucci, direttrice artistica del Festival del Cinema italo-spagnolo di Palma de Mallorca, ‘Fiesta’, e del Festival del Cinema di Belgrado ‘Confronti’. Entrambi svoltisi quest’anno in presenza nonostante la pandemia, un risultato di cui la Carlucci è particolarmente fiera.

