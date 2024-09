Gabriella Cario: Tragedia in presenza dei passeggeri

Gabriella Cario, un’hostess di 56 anni della compagnia Ita Airways, è tragicamente deceduta a causa di un malore improvviso durante un volo da Reggio Calabria a Roma Fiumicino. Originaria di Sabaudia, la donna aveva manifestato un senso di malessere prima di imbarcarsi, ma nonostante le sue condizioni di salute precarie, decise di salire a bordo. Durante il volo, la situazione di Gabriella si è aggravata rapidamente, costringendo i presenti ad assistere impotenti a un intervento di soccorso. Nonostante i tentativi del personale medico del 118, i tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani e Gabriella è deceduta in pochi minuti.

Il suo malore si è manifestato nel primo pomeriggio di sabato, poco prima del decollo. Lei si trovava al gate quando ha iniziato a non sentirsi bene, ma la voglia di tornare a casa dai suoi familiari l’ha spinta a evitare controlli medici e a proseguire con il volo AZ1156. Durante le fasi di decollo, le sue condizioni hanno iniziato a deteriorarsi. La situazione ha costretto a sospendere il volo con l’evacuazione immediata di tutti i passeggeri, mentre il personale medico interveniva sull’aereo.

L’incidente ha causato disagi notevoli all’aeroporto di Reggio Calabria, e il volo è stato immediatamente annullato. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere per consentire l’operatività dei soccorritori. Inoltre, i colleghi e i passeggeri a bordo sono rimasti profondamente colpiti dall’evento e dalla perdita repentina della loro compagna di lavoro.

In seguito a questi fatti tragici, la compagnia Ita Airways ha riprogrammato il volo, permettendo poi la ripartenza verso Roma in serata. L’evento ha sollevato preoccupazioni sull’importanza di valutare le proprie condizioni di salute prima di intraprendere viaggi aerei, specialmente per coloro che operano nel settore. Gabriella Cario verrà ricordata non solo come una professionista dedita al suo lavoro, ma anche come una vittima di una circostanza sfortunate, che ha colpito e scioccato tutti coloro che erano presenti quel giorno.