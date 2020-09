Sono due anni che siti, settimanali e quotidiani si occupano del rapporto tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Paparazzate, dolcezze, separazioni e riconciliazioni, di sicuro i due attori non ci hanno fatto annoiare, ma è anche vero che non hanno MAI ufficializzato i rumor sulla loro presunta storia d’amore.

Ieri pomeriggio pare che Tommaso Zorzi abbia fatto outing ai divi de L’Onore e il Rispetto, l’influencer avrebbe rivelato un segreto confidatogli proprio da quel tesoro di Gabriele. La cosa non è sfuggita ai ragazzi del forum del GF Vip.

“Zorzi ha confessato che Gabriele Rossi gli ha detto di essere stato con Gabriel Garko, lo ha detto a Matilde. – si legge su Grandefratello forumfree –Tutto mentre gli altri giovani parlano di come si troveranno con i nuovi, Zelletta non sa se può prendersi la libertà di fare battute (Adua dice con un tipo come Abbate per esempio), pensa che li divideranno e non gli piace se i nomi forti se la credono come ha visto in passate edizioni”.