Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono sempre più uniti ed a distanza di 9 mesi dalle loro prime uscite pubbliche immortalate dai paparazzi di Chi, eccoli insieme anche in altre occasioni private e mondane.

La prima che balza all’occhio è la recente vacanza in barca nelle coste della Sardegna in compagnia di un’amica, ma i due si sono presentati insieme anche al matrimonio di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, con Alberto Tinarelli.

I cuori che Gabriele mette alle foto di Lorenzo, infine, fanno ben sperare in una loro love story dato che l’attore – come confessato a Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso – è felicemente fidanzato con un ragazzo che conosce da circa 10 mesi.

Insomma, le tempistiche ci sono, le prove anche, ma Lorenzo (che ha vinto X Factor nel 2017 e di cui non sappiamo niente della sua vita privata) potrebbe essere per Gabriele semplicemente un amico.