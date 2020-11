Gabriel Garko un mese fa ha fatto outing a Gabriele Rossi confessando a Silvia Toffanin di avere avuto una storia d’amore con lui. Storia confermata dall’attore anche da Barbara d’Urso un po’ di giorni dopo, dove ha sottolineato come abbia fatto outing all’ex fidanzato dopo aver chiesto il permesso di farlo.

Ora – dopo 30 giorni – la palla è passata nelle mani di Gabriele Rossi che questa sera farà il suo coming out da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso, dove parlerà della sua storia d’amore con Gabriel Garko e forse della sua nuova amicizia speciale con Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor.

Come riportato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini a febbraio di quest’anno (prima dell’arrivo del CoronaVirus) Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono stati avvistati insieme per le vie di Milano e ad una serata alla Scala, seguita da una cena di beneficenza.

I due, nonostante non siano stati più paparazzati insieme, sono tutt’ora in ottimi rapporti: Gabriele Rossi mette ‘mi piace’ ad ogni foto pubblicata da Lorenzo Licitra su Instagram e spesso gli lascia anche dei cuoricini.