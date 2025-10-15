Gabriele Puccetti in scena: serata di risate e emozioni a Firenze

Venerdì 17 ottobre, alle 22.30, il The Cage ospiterà Gabriele Puccetti, noto per i suoi sketch comici con Sheyla e Marisina, ma che ha molto di più da offrire. L’artista, conosciuto per le sue imitazioni e la sua comicità brillante, si mostrerà anche in un altro lato di sé, quello più intimo e profondo, attraverso la sua scrittura e il canto.

Quella di venerdì sarà la sua prima performance al The Cage, dove Puccetti fonderà le sue diverse sfaccettature sul palco. Gli spettatori potranno aspettarsi una serata ricca di risate, grazie ai personaggi ormai iconici e alle parodie, ma avranno anche l’occasione di emozionarsi, lasciandosi trasportare da momenti più delicati e toccanti. Il pubblico avrà il piacere di vedere un Gabriele Puccetti cantautore, capace di incantare con la sua musica e i suoi testi significativi.

I biglietti per l’evento sono disponibili su TicketSms al prezzo di 10 euro più diritti di prevendita. Dopo lo spettacolo, la serata continuerà con il Robetta Party, per il quale i biglietti possono essere acquistati direttamente in cassa, al costo di 10 euro con una consumazione inclusa.