Gabriele Parpiglia si racconta: il suo viaggio nel panico

In un’intervista esclusiva, Gabriele Parpiglia ha condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, “Sotto Attacco di Panico”. Il noto giornalista e autore, che ha collaborato con figure come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, affronta nel suo libro le esperienze legate al panico e alla paura, scoppiate durante il periodo di isolamento forzato del Covid.

Parpiglia ha rivelato di aver scritto il libro per fare i conti con il suo vissuto: “Ho cominciato a scrivere per cercare di gestire il panico che mi attanagliava in casa”. La risposta del pubblico è stata travolgente, con migliaia di messaggi ricevuti dopo la pubblicazione, segno che molti si sentono più a loro agio nel condividere le proprie paure con un estraneo piuttosto che con amici e familiari.

Riflettendo su Fedez, Parpiglia ha sottolineato le differenze tra la sua opera e quella del rapper, criticando la tendenza a mescolare salute mentale e gossip. Infine, ha toccato la scomparsa di Costanzo, descrivendola come un evento che lo ha segnato profondamente, facendolo riflettere su sé stesso e sulla sua carriera.

Parpiglia ha concluso parlando dei cambiamenti nel mondo del gossip causati dai social media e della difficoltà a discernere la verità tra le notizie. Rimarca che la qualità delle fonti è cruciale e denuncia la superficialità nelle informazioni oggi diffuse.