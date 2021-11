Nicola Pisu è stato un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Un nome che ha fatto il suo debutto nel mondo televisivo proprio grazie al reality di Canale 5.

L’ex vippone, però, non è stato arruolato nel cast a scatola chiusa, ma è stato chiamato dagli autori perché Alfonso Signorini cercava una storia da raccontare che parlasse di una caduta e di una rinascita. Per questo motivo oltre lui è stato provinato anche un altro vip noto per la sua caduta e la sua rinascita, Matteo Cambi, fondatore del brand Guru con un passato da tossicodipendente.

“Ero entrato in un vortice in cui tra cocaina e voglia di apparire non riuscivo più a gestirmi. Un giorno, quando avevo ventiquattro anni, un mio amico mi regalò degli ovuli. Porto questi ovuli a casa e li tengo nascosti in una cassa di champagne per un po’ di tempo fin quando una sera, era un venerdì, provai quella sostanza. Io sono sempre stato un ipocondriaco spaventato dal perdere il controllo e non sentii nulla, né di positivo né di negativo, e così, ogni venerdì sera iniziai a fare uso di cocaina. Da quel momento la droga è diventata la mia compagna di vita. La cocaina gestiva le mie emozioni. I miei alti e i miei bassi. Mi facevo dieci pezzi al giorno e quando ero in astinenza, grattavo il muro con la Bibbia. Simulavo che il bianco della parete fosse bamba. Sono vivo per miracolo“.

Gabriele Parpiglia: “Matteo Cambi sarebbe dovuto entrare al posto di Nicola Pisu”

Ospite a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha dichiarato: