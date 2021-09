Gabriele Parpiglia a Casa Chi con Rosalinda Cannavò ha svelato due vip che sarebbero dovuti entrare al Grande Fratello Vip di quest’anno ma che, per un motivo o per un altro, hanno rifiutato.

Il giornalista ha fatto due nomi effettivamente trapelati nel corso dell’estate, Walter Zenga e Totò Schillaci. “Due vip che dovevano entrare al Grande Fratello Vip? Walter Zenga e Totò Schillaci“.

“Il primo non è entrato perché la trattativa si è arenata alla fine per questioni economiche. Il noto portiere dell’Inter doveva entrare al posto di Aldo Montano, ma purtroppo la trattativa non si è conclusa. Al suo posto è stato chiamato così Aldo Montano”. – ha dichiarato Gabriele Parpiglia in diretta – “Anche un altro sportivo era stato contattato: Schillaci. Ma ha detto no. La motivazione? Fa molto ridere. Anche qua la trattativa non si è conclusa per questioni economiche. Lui pare che non abbia accettato perché è proprietario di 6/7 pizzerie in Croazia ed ha dichiarato che con 2/3 week end faceva il cachet che gli era stato offerto dagli autori del GF”.