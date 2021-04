I set italiani di House of Gucci sono blindatissimi, ma lo scorso 30 marzo Gabriele Paolini è riuscito comunque a superare le recinzioni. Dopo essersi intrufolato sul set, gli agenti della sicurezza della produzione hanno beccato il disturbatore più famoso al mondo (dal 2002 inserito all’interno del “Guinness dei Primati”, per i suoi 35.000 ‘sabotaggi catodici’) e l’hanno sbattuto fuori.

“Infatti a passi felpati Paolini aveva superato le sbarre del set blindato della nota cantante americana Lady Gaga, di nuovo a Roma, per girare il film su Gucci. L’ironia della sorte ha voluto che fosse “Talenti”, il quartiere di Roma, scelto per le nuove riprese del film. Quartiere dove Gabriele Paolini abita con la sua mamma da oltre 44 anni (Paolini si trasferì a Roma, da Milano, con la sua famiglia, all’eta’ di 2 anni). – si legge su Affari Italiani – L’uomo è stato cacciato in malo modo. Logica conseguenza che il set il giorno dopo è stato protetto oltre che dalla sicurezza anche da una cinquantina tra agenti della polizia municipale e polizia di Stato”.

Paolini dice di essere stato insultato: “Appena entrato all’interno dello spazio allestito per il set del film con Lady Gaga, la Sicurezza Privata della Produzione del film è stata allertata e sono stato cacciato a male parole e fatto uscire, di forza, dallo stesso set“.

Gabriele Paolini ha querelato Lady Gaga.

Direttamente dal suo profilo, il disturbatore ha rivelato di aver agito per vie legali contro la Germanotahahahah: “Oggi ho denunciato Lady Gaga, alla procura della repubblica di Roma, per essere stato cacciato dalla sicurezza privata della nota cantante, all’interno del set cinematografico. Gabriele Paolini ha denunciato alle ore 15.00 Lady Gaga, in sede Civile. Gabriele Paolini devolverà l’eventuale risarcimento danni in beneficenza agli zingari ed ai barboni”.

No ragazzi, questo non è un pesce d’aprile.

new video of Lady Gaga arriving to the set of #HouseOfGucci in Rome earlier today. (March 31) 🎥 theguccimovie IG pic.twitter.com/DBNuRH3nPS — The Gaga Source (@thegagasource_) March 31, 2021

Lady Gaga on set of #HouseOfGucci in Rome today. (March 22) pic.twitter.com/vCDynEetDe — The Gaga Source (@thegagasource_) March 22, 2021