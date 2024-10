Gabriele Paolini fa coming out come donna trans: “Appena esco dal carcere inizierò il percorso”

Gabriele Paolini è stato un noto disturbatore televisivo negli anni 2000, ma successivamente si è allontanato dal piccolo schermo per entrare nel settore del cinema per adulti. Tuttavia, la sua vita ha preso una piega drammatica: nel 2021, dopo 20 mesi di arresti domiciliari, è stato condannato a otto anni di carcere per reati legati alla pedofilia, tra cui tentata violenza su minori e produzione di materiale pedopornografico. Attualmente, Paolini sta scontando la sua pena nel carcere di Rieti, dove ha avviato un percorso psicologico che lo ha portato a riconoscere di sentirsi una donna intrappolata in un corpo maschile.

In una recente dichiarazione, Paolini ha annunciato il suo coming out come donna trans, affermando la volontà di essere chiamato al femminile e di iniziare un percorso di riassegnazione di genere al momento della sua liberazione. Inoltre, ha rivelato di aver già intrapreso, con l’aiuto di una psicologa della ASL, il percorso di transizione per cambiare sesso. Durante il suo periodo in carcere, ha affrontato momenti difficili, incluso un intervento chirurgico che ha cambiato la sua visione del corpo: “L’operazione mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più”, ha dichiarato.

Paolini aveva già avuto problemi legali nel 2013, quando era stato incarcerato per induzione alla prostituzione minorile, ma ha sempre sostenuto che le accuse fossero infondate, affermando che la relazione con un ragazzo di 17 anni fosse consensuale e autentica. Descrive il suo tempo in carcere come uno dei periodi più belli della sua vita, grazie alla compagnia di compagni di cella che non lo giudicavano. In relazione al presunto materiale pedopornografico, Paolini ha spiegato che si trattava in realtà di foto personali scattate con il suo compagno, giustificando il suo comportamento come una forma di narcisismo.

La sua vita, segnata da alti e bassi, ora si avvia verso una nuova fase, con l’aspirazione di vivere autenticamente come donna. Paolini attende con impazienza il momento della sua liberazione, pronto a intraprendere un nuovo percorso di vita.