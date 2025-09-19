Gabriele Padovani candidato sindaco a Faenza per il cambiamento

Gabriele Padovani, fondatore e leader di Area Liberale, ha annunciato la sua candidatura per la carica di Sindaco di Faenza in vista delle prossime elezioni amministrative. Nel suo recente post su Facebook, Padovani ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione. Ha dichiarato di aver riflettuto a lungo sulle sue esperienze politiche locali e di avere un profondo rispetto per la democrazia, sottolineando che la scelta del popolo è fondamentale.

Padovani ha affermato di non temere le decisioni difficili e di aver sempre messo in primo piano i propri valori, insegnatigli dalla famiglia. Ha aggiunto che ritiene importante la sua candidatura per le amministrative, pur riconoscendo l’incertezza riguardo al sostegno che potrebbe ricevere, data la sua natura diretta che lo ha portato a non sempre essere ben visto.

Andrea Liverani, esponente del Partito della Lega, ha espresso un sostegno personale a Padovani, dichiarando di essere felice della sua candidatura. Ha sottolineato l’importanza di iniziare la campagna elettorale con anticipo per contrastare il dominio del Partito Democratico, che secondo lui ha governato male Faenza per troppo tempo. Liverani ha auspicato una coesione attorno a Padovani, affermando la sua disponibilità a supportarlo.