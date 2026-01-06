6.6 C
Gabriele Muccino torna con Le cose non dette

Ogni nuovo film di Gabriele Muccino porta con sé un’attesa particolare, quasi emotiva. Il suo cinema ha sempre avuto un tratto distintivo: la capacità di mettere a nudo le fragilità umane con una sincerità che lascia il segno. Le cose non dette rappresenta un ritorno al dramma sentimentale, il territorio dove Muccino esprime al meglio la sua sensibilità narrativa.

Il film nasce da un intreccio di segreti, desideri inespressi e rapporti che si incrinano sotto il peso di ciò che non si ha il coraggio di dire. La storia si muove tra Tangeri e Roma, due città simboliche, due mondi che si sfiorano e si scontrano, proprio come i personaggi che li abitano. un racconto corale, costruito su relazioni che diventano specchi deformanti per uomini e donne sospesi tra ciò che vogliono e ciò che temono.

A dare vita a questo universo emotivo c’è un cast scelto con cura, capace di incarnare le sfumature dei personaggi più che di interpretarle. Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini guidano un ensemble che unisce esperienza, intensità e una naturalezza rara nel panorama italiano contemporaneo.

La trama parla di rapporti che si sfaldano e si ricompongono, di verità taciute e di scelte che arrivano troppo tardi. La colonna sonora contribuisce a definire il tono emotivo dell’opera: la canzone originale Le Cose Non Dette è firmata e interpretata da Mahmood, con la produzione di Paolo Buonvino.

Prodotto da Lotus Production con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, il film arriva dopo un periodo in cui Muccino ha esplorato altri linguaggi. Questo nuovo progetto segna un ritorno alle origini, ma con una maturità diversa, più consapevole. L’attesa che circonda Le cose non dette nasce proprio da questo. Muccino rimane uno dei pochi registi italiani capaci di raccontare le emozioni senza filtri, di costruire storie che non cercano la perfezione ma la verità.

