Gabriele Mainetti: ‘Sperimentare con mondi sconosciuti. Riflessioni su un possibile ‘Jeeg Robot 2’

Gabriele Mainetti si racconta in occasione dell’uscita del suo nuovo film “La città proibita”, previsto nelle sale dal 13 marzo e in anteprima dall’8 with PiperFilm. Nella sua intervista, il regista, sceneggiatore e produttore condivide il suo processo creativo e anticipa un sequel de “Lo chiamavano Jeeg Robot”, un progetto a cui sta attualmente lavorando. Mainetti esprime anche il suo amore per le sale cinematografiche, sottolineando l’importanza del grande schermo nel processo di fruizione del cinema. Non manca di raccontare il suo legame con la tradizione culinaria romana, in particolare con l’amatriciana, che rappresenta un aspetto della sua identità e della cultura che lo circonda. La conversazione offre uno spaccato del suo mondo artistico, rivelando le passioni e le influenze che guidano il suo lavoro. Con un occhio al futuro e i piedi ben saldi nella propria cultura, Mainetti continua a innovare nel panorama cinematografico italiano, sostenuto dalla sua voglia di raccontare storie uniche e coinvolgenti.