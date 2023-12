Gabriele Lazzaro, ex di Vivere: “Sara Ricci? Caduta nel cliché del divismo”

Gabriele Lazzaro è stato uno degli attori di Vivere (ha recitato il ruolo del barista Paolo della locanda Bonelli durante gli ultimi due anni di vita della soap) e su Instagram ha più volte preso le difese di Beatrice Luzzi.

Al contrario, Sara Ricci – a suo dire – al Grande Fratello sta peccando di divismo: “Credo che sia caduta nel cliché del divismo che ho subito in quegli anni“. E ancora:

“Avevo grandi aspettative rispetto all’ingresso di Sara nella Casa, pensavo che Beatrice Luzzi avrebbe potuto finalmente contare su un’alleata avendo lavorato entrambe nella stessa soap per tanto tempo. Ma l’atteggiamento di Sara mi ha fortemente deluso. Quei post li ho pubblicati perché si è posta fin dall’inizio in maniera sbagliata nei confronti del gioco. Anche dire “Mi avete fortemente voluta, io ero in tournée” che vuol dire? Se hai scelto il GF invece che la tournée vuol dire che ti è convenuto scegliere il Grande Fratello, altrimenti avresti continuato con la tournée”.

Gabriele Lazzaro ha poi raccontato un aneddoto personale che riguarda proprio la Ricci.

“Una volta le ho chiesto un’intervista e non è stata molto collaborativa ma non posso dire sia stata arrogante sul set. Non abbiamo quasi mai girato insieme. Con quelle story volevo solo dire che l’aria di superiorità che sta palesando nella Casa mi ha riportato a quel tipo di atteggiamenti arroganti e snob respirati sul set di Vivere – ma da parte di altre persone – che mi spinsero ad andarmene. […] Sara, in maniera anche poco furba, non si è spogliata dell’allure legato a quei tempi, una sorta di snobismo. Non so se stia recitando un personaggio ma se così fosse, ha imboccato la strada sbagliata. Assumere un atteggiamento così snob non paga”.