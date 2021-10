Mancano 7 mesi all’arrivo dell’Eurovision Song Contest 2022 in Italia e ancora non sappiamo nulla. La Rai per adesso non ha comunicato la città dove si terrà l’evento e nemmeno il conduttore scelto. Secondo i media a presentare lo show sarà Alessandro Cattelan, ma anche Milly Carlucci si è candidata. Stamani però Gabriele Corsi ha lanciato una bomba.

Il membro del Trio Medusa durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno, in onda su Radio Deejay ha dichiarato che sarà Mika a condurre la gara: “E adesso salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision… ecco l’abbiamo detto“. Mika è un nome più che buono e sarebbe perfetto in coppia proprio con Cattelan.

La reazione di Twitter alla notizia data da Gabriele Corsi.

mika sicuramente condurrà l’eurovision, si diceva già da un po tempo e sono troppo felice #Eurovision2022 pic.twitter.com/f9XXzLUBbr — saraa (@Iouissart) October 6, 2021

al primo che osa dire qualcosa di negativo su mika alla conduzione dell’eurovision: pic.twitter.com/XLRyRHWnPm — Lara_ (@katepenniman) October 6, 2021

Gabriele Corsi (Trio Medusa) a #RadioDeejay “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision, l’abbiamo detto!” #Eurovision2022 #Escita pic.twitter.com/yDFI7KJPsW — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 6, 2021

Milly Carlucci e la possibile conduzione dell’Eurovision.

“Certo che mi piace come programma. Credo che sia un progetto bellissimo, io vengo da Giochi senza frontiere, il primo progetto europeo, inventato proprio per supportare l’Europa, si puntò sul gioco per far conoscere l’Europa. È un tipo di argomento che mi interessa molto”.

Il direttore di Rai Uno su Cattelan alla guida dell’Eurovision.