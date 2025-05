Gabriele Corsi nuovo conduttore di Domenica In: le novità

Gabriele Corsi potrebbe diventare uno dei nuovi conduttori di Domenica In per la stagione 2025/2026. Secondo il sito DavideMaggio, Corsi è stato preso in considerazione per un format a più voci, dove potrebbe presentare un game show musicale all’interno del programma, storico per Rai1 e condotto in precedenza da Mara Venier, che potrebbe rimanere come co-conduttrice.

L’idea di affidare la conduzione a Massimo Giletti è stata accantonata. Mara Venier, in occasione del Festival della Tv a Dogliani, ha annunciato cambiamenti imminenti per Domenica In, definendola una trasmissione più corale, simile alle prime edizioni. Ha sottolineato che ci sarà spazio per altre voci, mentre ha citato Stefano De Martino e Alberto Matano come potenziali co-conduttori.

Gabriele Corsi, nato a Roma nel 1971, è noto per il suo lavoro con il Trio Medusa e ha raggiunto la popolarità come conduttore televisivo e radiofonico. Ha debuttato nel 2016 con Take Me Out – Esci con me e ha partecipato a vari programmi come Ninja Warrior Italia, Reazione a catena e ha co-condotto l’Eurovision Song Contest. Nel 2025, ha anche partecipato al PrimaFestival a Sanremo.

Mara Venier ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo progetto, affermando di voler alleggerire la conduzione, pur mantenendo il desiderio di continuare in trasmissioni di successo come Domenica In.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it