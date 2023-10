Gabriela e Giuseppe si sono lasciati, lei: “Non si smette di conoscere le persone”

Gabriela e Giuseppe di Temptation Island si sono lasciati a sorpresa oggi.

Nella giornata di ieri la Chieffo, reduce da un doppio intervento di chirurgia estetica (si è rifatta in un solo colpo naso e t3tte), aveva parlato bene di Giuseppe sostenendo che non sarebbe stato d’accordo a un eventuale suo trono a Uomini & Donne, sottolineando la loro unione.

24 ore dopo il patatrac: Gabriela ha smesso di seguire sui social Giuseppe e ha pubblicato un po’ di storie criptiche. Nella prima ha scritto: “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e cio che potete permettervi“.

Nella seconda ha scritto: “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso“. Mentre nella terza ha messo nero su bianco: “Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita“.

Cosa ha combinato l’American Boy a Gabriela?

