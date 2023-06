Gabriela e Giuseppe, la prima coppia di Temptation Island: “Lui iscritto a un sito di incontri”

Oggi sono cominciate le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, che dopo una pausa di un anno tornerà in onda a partire dal prossimo 26 giugno. Il profilo del programma mariano ha appena pubblicato il video di un coppia, quella formata da Gabriela e Giuseppe. La ragazza ha rivelato che pochi mesi fa ha scoperto che il suo ragazzo si era iscritto (usando per errore il numero di telefono di lei) ad un sito per incontri. Ovviamente da quel momento qualcosa si è incrinato e per questo motivo lei ha deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Gabriela e Giuseppe, le parole della ragazza: “Ho scoperto che lui si era iscritto a un sito di incontri”.

“Ciao sono Gabriela, io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia. Questo perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio del 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri. Però il cretino l’ha fatto per sbaglio usando il mio numero di cellulare. Quindi un pomeriggio mi è arrivato un messaggio con scritto ‘ciao stasera allora ci dobbiamo vedere’. Ma poi questo a stento sa l’italiano e su questa app si faceva chiamare American Boy”.

Personalmente più che l’iscrizione ad un sito di incontri, credo che il problema fondamentale qui è che una ragazza abbia “sacrificato” tutto per un uomo. Sono sicuro che American Boy ci darà grandi soddisfazioni, quindi prepariamo i popcorn.

Gabriela e Giuseppe sono una delle coppie che parteciperà a #TemptationIsland! Come andrà il loro viaggio nei sentimenti? Prossimamente su Canale 5 🌴 https://t.co/tEymvczHJJ — Temptation Island (@TemptationITA) June 9, 2023

Filippo Bisciglia pronto al ritorno in televisione.