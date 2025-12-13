9.5 C
Gabriela Chieffo incinta dopo Temptation Island

Da stranotizie
Gabriela Chieffo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, ha confermato di essere incinta durante un’intervista a Verissimo. La giovane, di 22 anni, e il marito Giuseppe Ferrara, di 26 anni, aspettano un bebè dopo essersi sposati lo scorso luglio. Gabriela è al terzo mese di gravidanza e deve ancora scoprire il sesso del nascituro, ma ha già deciso il nome: Carmine se sarà maschio e Maria Rosaria se sarà femmina.

Ha spiegato che il figlio è stato fortemente voluto e che è contentissima della gravidanza. Le turbolenze sentimentali che hanno segnato il percorso della coppia a Temptation Island sono oggi un lontano ricordo, e Gabriela ha dichiarato che ci si sono parlati tantissimo e ci si sono perdonati. Recentemente, la giovane ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per sistemare il naso e ha confidato alla conduttrice Silvia Toffanin di aver avuto un momento di pentimento dopo l’intervento, ma di sentirsi ora bene e di piacersi.

Riguardo alla gravidanza, Gabriela ha raccontato che il marito ha scoperto che diventerà papà sentendola gridare quando ha visto il test di gravidanza risultare positivo. Durante l’intervista, Ferrara non ha praticamente mai parlato, surclassato dall’irruenza verbale della moglie, ma ha potuto esprimersi alla fine, dicendo di essere contentissimo delle nozze e di voler che Gabriela fosse la madre dei suoi figli, e di essere pronto a diventare padre.

