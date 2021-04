Gabriel Garko lo scorso ottobre, durante una sua ospitata al Grande Fratello Vip, ha fatto coming out in diretta nazionale. Un coming out sussurrato e poi gridato a gran voce a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha parlato dei suoi amori e dei suoi ex fidanzati, facendo nomi e cognomi.

A distanza di sei mesi – fra le pagine del settimanale Chi – l’attore ha tirato le somme sulla sua scelta personale:

“Il giorno dopo il mio coming out avevo paura ad uscire di casa, mi sentivo nudo, invece sono stato accolto da un calore mai avvertito prima, c’è gente che ancora oggi mi ringrazia di averle dato la forza ed il coraggio di replicare il mio percorso e altra che, da quel momento, mi apprezza ancora di più”.

Buone notizie anche sul lavoro, dato che Gabriel Garko avrebbe in cantiere numerosi progetti.

“Sto vagliando diverse proposte ed a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò al fianco di Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich. I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere”.

Gabriel Garko svela cosa pensa degli attori gay che ancora si nascondono

“I miei colleghi che non fanno coming out? Qua non si tratta di coraggio ma di serenità: nessuno deve sentirsi obbligato a farlo solo perché qualcuno da fuori lo pretende a gran voce, siamo tutti contro la violenza e poi – chissà perché – siamo i primi a violentare l’interiorità di un individuo. Non dichiararsi non deve essere una colpa e fare coming out deve venirti da dentro. Io, nonostante non avessi mai parlato della mia sessualità, l’ho sempre vissuta serenamente in famiglia da quando avevo 17 anni”.

E – in merito al suo status sentimentale – Gabriel ha aggiunto:

“Ora sono single, da quando mi sono dichiarato faccio molta più fatica ad acchiappare”.