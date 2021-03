Gabriel Garko è al centro della presunta lettera che ha scritto Teodosio Losito (in tempi non sospetti e lontano dall’ombra dell’AresGate) che è stata divulgata da Alberto Tarallo fra le pagine del Corriere.

Nella lettera Teodosio Losito avrebbe rivolto a Gabriel Garko parole dure come “nessuno ti voleva”, “ai provini ti schifavano” e “Alberto [Tarallo, ndr] ti ha mascolinizzato”.

“Caro Gabriel… ai provini ti schifavano, non interessavi, non bastava essere il più bello d’Italia. Non ti voleva nessuno, noi per te abbiamo messo a rischio il nostro lavoro. Alberto ti ha mascolinizzato. Sei una persona molto arida. Hai saputo mettere le persone una contro l’altra, con i tuoi comportamenti da mign…“.

Gabriel Garko non è però l’unico attore dell’AresFilm che è stato citato da Alberto Tarallo fra le pagine del Corriere, dato che ha citato anche Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò.

Il primo “uscito dalla Casa ha cambiato idea e mi ha chiesto scusa”, mentre la seconda “è una sventurata che non sa quel che dice”.

Gabriel Garko un paio di settimane fa è stato chiamato come ‘persona informata dei fatti’ dal pm Carlo Villani, a rivelarlo è stato Il Corriere della Sera.

“Oggi è il turno di Gabriel Garko. E così è entrato in scena anche Viso d’angelo (le ammiratrici irriducibili ancora lo sognano così). Esterno giorno. Uffici della Procura di Roma, undici del mattino di venerdì. Loden verde e mascherina nera, Gabriel Garko si è avviato sorridente (per poi uscirne imbronciato).

L’artista si trovava negli uffici della Procura per essere ascoltato dal pm. L’indagine per istigazione al suicidio portata avanti dalla Procura di Roma prosegue. Il fascicolo era stato aperto in seguito alla morte del produttore Teodosio Losito. Garko è stato chiamato in causa dall’attore della società Ares Lorenzo Crespi, che avrebbe affermato come Garko fosse al corrente dei retroscena in merito allo scandalo Ares”.