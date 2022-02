Gabriel Garko da diversi mesi ormai ha un nuovo compagno, Matia Emme, di cui sappiamo molto poco. Il bel 36enne ha un profilo Instagram privato in cui si definisce ‘general manager’, ma di sicuro c’è che non fa parte del mondo dello spettacolo e l’ha rivelato proprio Gabriel Garko.

“Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto. Stiamo davvero bene tra noi. Sono molto felice. Se Matia è la persona giusta per condividere il futuro? Penso di sì.

Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Questo è un sogno che nutro da tanto tempo. La persona giusta è accanto a me. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà. Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo”.