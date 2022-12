Gabriel Garko si è ritirato da Ballando con le Stelle

Gabriel Garko sarebbe potuto diventare il vincitore dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle (le carte le aveva tutte in regola), ma alla fine il suo status di salute non glielo ha permesso. Come rivelato da DavideMaggio.it in anteprima, l’attore si è infatti ufficialmente ritirato dal gioco a poche ore dalla finalissima.

“Ebbene, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Gabriel Garko lascerà Ballando con le Stelle” – si legge sul sito – “Stasera nel corso della finalissima del programma di Milly Carlucci, l’attore getterà ufficialmente la spugna a causa del suo infortunio. Nello specifico Garko canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale. A contendersi la vittoria rimangono Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu; Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca”.

Dopo il braccio, Gabriel Garko qualche giorno fa si è infortunato anche la gamba e questa combo lo rende di fatto impossibilitato a ballare.

“Sì purtroppo ha avuto un altro problema. L’altro ieri – ha spiegato Milly Carlucci – è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio, però sarà in pista per la prima finale. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare”.

Gabriel Garko si è ritirato, chi vincerà? Zazzaroni e Lucarelli, nelle loro recenti interviste, hanno dato per certa la vittoria di Luisella Costamagna. Avranno ragione?