Platinette ha accolto il coming out di Gabriel Garko con qualche perplessità e l’ha subito palesato durante il suo botta e risposta con l’attore a Live Non è la d’Urso. Coruzzi ha chiesto al divo delle fiction se ci fosse necessità di apparire più volte in tv per dichiarare il proprio orientamento, ma Gabriel ha spiegato chiaramente perché è andato al GF Vip a leggere la sua lettera a Rosalinda.

“L’ho fatto solo perché vedevo un’amica in difficoltà. Inoltre non ho parlato del mio orientamento in quell’occasione. Volevo solo non dovesse più fingere di essere stata con me”.

Mauro Coruzzi (che ha attaccato la legge contro l’omofobia) in una sua recente intervista rilasciata al settimanale Mio è tornato a stuzzicare Gabriel Garko, ma ha fatto uno scivolone. Secondo l’opinionista l’attore di Senso 45 avrebbe fatto “outing a puntate”, ma in realtà Garko ha fatto COMING OUT e la differenza è abissale (qui se avete qualche dubbio). Platy ha anche detto che questo “outing” sembra non finire mai, ma la verità è che Gabriel non appare in tv dallo scorso 11 ottobre.

“Gabriel Garko ha fatto outing a puntate in vari salotti tv, sembra non finire mai. […] I pettegolezzi su di me? Non c’è cosa che mi ecciti di più che difendermi dal pettegolezzo. Di me dicono che abbia una famiglia nascosta, un paio di figli, che non sono come appaio. Io so cosa è vero e cosa no”.

Platinette contro Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso.

“Sono rossa per la serialità delle sue dichiarazioni. Come faceva anni fa a definirsi uno sciupafemmine e non avere già allora un problema di necessità derivato dal fatto che non è etero. Poi l’ho vista al GF Vip e ha fatto una dichiarazione ben recitata, poi dalla Toffanin a Verissimo e adesso a Live. Quanto deve andare avanti questo outing? Vede, mi sembra all’inizio di una nuova fiction. Sembra una cosa un po’ troppo televisiva questa scelta. Io spero che lei non abbia bisogno di pubblicità. Lo dico per capire come mai fa così. Questa serialità nel dover ammettere ciò che si è non mi torna.

