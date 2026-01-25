Gabriel Garko parla del suo coming out in Italia

Gabriel Garko sarà presto protagonista di una nuova fiction Mediaset, “Colpa dei sensi”. In un’intervista a “La Repubblica”, ha parlato di come la sua vita sia cambiata dopo il coming out, quando ha rivelato pubblicamente di essere gay. Questa rivelazione arrivò durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove c’era anche Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che stava iniziando a rivelare che la loro love story era stata costruita a tavolino.

Garko ha affermato che si è sentito costretto a fare coming out perché altrimenti qualcun altro lo avrebbe fatto per lui. Ha scelto di uscire allo scoperto con naturalezza e si è liberato di un peso. Ha anche detto che forse nella comunità LGBTQ+ manca la lettera “e” per gli eterosessuali, perché l’umanità è intera.

Dopo il coming out, Garko ha ammesso che molte delle sue relazioni passate erano “fake” e create solo per rendere un’immagine pubblica omologata. L’unica storia autentica fu quella con Manuela Arcuri. Oggi vive con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e condivide una storia d’amore da quattro anni.

Garko ha anche parlato delle critiche che ha ricevuto e di come ha dovuto affrontare il successo e la notorietà. Ha dovuto andare in terapia per superare un periodo di smarrimento e di attacchi di panico. Adesso può parlare di sé liberamente, senza mentire, e si sente più consapevole nell’affrontare le situazioni della vita.