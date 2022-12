Gabriel Garko, nuovo infortunio a Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci

Dopo la rottura del tendine dello scorso novembre, un altro infortunio ha colpito Gabriel Garko durante le prove di Ballando con le Stelle. A raccontarlo è stata Milly Carlucci su Twitter.

“Questo programma è un grande romanzo a capitoli, ma purtroppo i capitoli non li decidiamo noi. Questo per dirvi che ieri, purtroppo, durante gli allenamenti il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subìto un infortunio. Questa purtroppo è sempre una possibilità. Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile. Il suo animo è combattivo come sempre, non si arrende mai, è il nostro Rocky Balboa. Gabriel farà una gara insieme a tutti gli altri qualificati per la finale per accumulare punteggio. Riguardo la sua situazione generale ci sarà un consulto a voci ferme lunedì, quel giorno capiremo meglio l’entità della situazione in vista della finale del 23 dicembre. Ma Gabriel ci sarà anche sabato!”.

Ecco il video:

Una cosa sembrerebbe essere certa: Gabriel Garko non salterà la finale.

🔴 Nuovo infortunio per Gabriel Garko a #BallandoConLeStelle. L’attore potrebbe esibirsi “da fermo” in pista per restare in gara nella prossima puntata. — TV Italiana (@TV_Italiana) December 15, 2022

