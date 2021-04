Dietro all’incontro di Gabriel Garko e Tommaso Zorzi c’è un motivo. I due non si stanno frequentano, non c’è nessun flirt in corso.

Il mese scorso Gabriel Garko e Tommaso Zorzi sono stati paparazzati insieme in centro a Milano. I due sono anche stati a casa di Stefania Orlando, che ha documentato tutto con dei selfie. Qualcuno aveva ipotizzato un flirt o una nuova amicizia tra il divo delle fiction e il vincitore del GF Vip, la realtà è un’altra. L’attore è rimasto male per una battuta infelice che Tommaso ha fatto dopo il suo coming out al GF Vip e i due si sono incontrati per chiarirsi. Zorzi infatti – imitando Barbara d’Urso – ha detto: “Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”

“Perché eravamo insieme a Milano? Mi ha detto di essere rimasto male per alcuni miei commenti su di lui, dopo l’ospitata che aveva fatto nella Casa. – si legge su Il Giornale – Mi ha scritto, abbiamo preso un caffè e pace fatta”.

Gabriel Garko e Tommaso hanno chiarito, adesso arriverà il caffè anche con Platinette?

Tommaso ha anche parlato del suo rapporto con Francesco Oppini fuori dalla casa del GF Vip: “Ci siamo ribattezzati come fratelli. Lui il maggiore, io il minore, quello più discolo. Il 6 aprile ha fatto il compleanno. Pensi che quella sera a mezzanotte mi trovavo negli studi de l’Isola e durante la pubblicità ho coinvolto tutto lo studio in un messaggio social di auguri per lui. Piccole cose, grandi cose nel cuore“.

Tommaso, le foto insieme a Gabriel Garko.

NEWS | Tommaso insieme a Garko a Roma paparazzato da Chi #tzvip pic.twitter.com/ZWSHiljprQ — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) March 17, 2021