Gabriel Garko, la ‘regola della Nutella’ e la chiamata alla Polizia: “Successo l’altra sera”

Relegarlo solo al mondo delle fiction sarebbe riduttivo, Gabriel Garko è a tutti gli effetti l’ultimo grande divo dello spettacolo italiano. Dopo film con registi famosi in tutto il mondo, serie e apparizioni su centinaia di settimanali, negli ultimi anni l’attore si era fatto vedere meno in giro e questo perché ha applicato la ‘regola della Nutella’. Gabriel Garko al Corriere della Sera ha spiegato cosa l’ha spinto a tornare in tv e a partecipare a Ballando con le Stelle.

“Ho festeggiato 30 anni di carriera e penso che in ognuna ci sia un’ascesa e poi, dopo un po’, un declino. Prima che arrivi quel momento devi riuscire a mantenere la quota, e quella è la parte difficile. Per me vale la regola della Nutella: se la mangi una volta a settimana ti piacerà per tutta la vita, se finisci un barattolo in un colpo non la vuoi più vedere. L’esposizione va saputa dosare e io sono stato molto esposto. Così, per un po’, ho deciso di prendermi del tempo e mi sono levato dai riflettori. Adesso mi volevo mettere alla prova, dando qualcosa di me e non stando dietro un personaggio.

Dopo Sanremo, nel 2016. Più popolare di così non potevo essere. Ricordo di aver ricevuto la chiamata da Carlo Conti mentre ero in autostrada e pensavo a uno scherzo. Gli ho chiesto quanto tempo avessi per pensarci e mi rispose: cinque minuti. In quella occasione ho cercato di non pensare a quello che la gente si aspettava da me, di non farmi bloccare dall’idea di dire qualcosa pensando che fosse quello che gli altri volevano sentire e ho iniziato ad essere me stesso”.