Gabriel Garko, incidente a Ballando: “Adesso si trova con i medici in ospedale”

Nuovo infortunio a Ballando con le Stelle. La scorsa settimana Luisella Costamagna ha avuto un piccolo incidente, ma è comunque riuscita a ballare anche se con il tutore. Oggi la stessa sorte è toccata ad uno dei veri protagonisti di questa edizione dello show di Milly Carlucci, Gabriel Garko. Poco fa la conduttrice ha annunciato che l’attore de L’Onore e il Rispetto si è fatto male durante le prove. In questo caso la situazione pare essere più complicata rispetto a quella di Luisella, tanto che il divo delle fiction è stato prontamente soccorso e trasportato poi nella clinica ospedaliera Villa Stuart, dove i dottori stanno valutando la sua situazione. Non è detto quindi che Gabriel riesca a ballare sabato prossimo.

Gabriel Garko, Milly parla dell’incidente: “Speriamo di averlo con noi sabato a Ballando con le Stelle.

La Carlucci ha comunicato su Twitter la notizia dell’infortunio di Garko, al quale ha mandato tutto il suo affetto: “C’è una comunicazione importante da fare. Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Durante le prove Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è subito apparsa abbastanza seria. Attualmente è a Villa Stuart e siamo tutti ovviamente intorno a lui per dargli tutto il conforto e il supporto possibile e immaginabile. Lui adesso è nelle mani dei medici che ci devono dire come potremo gestire questa brutta situazione. Chiaramente da parte nostra per lui c’è l’affetto più grande e il più grande in bocca al lupo, questo è ovvio. Noi sicuramente vogliamo vedere Gabriel qui con noi sabato e lo aspettiamo. Però attendiamo sviluppi e aggiornamenti. Per il momento un bacione e un abbraccio a Garko e in bocca al lupo!”

E speriamo davvero che Gabriel riesca a riprendersi in fretta, anche perché è tra i vip più capaci sulla pista da ballo. Magari il concorrente riuscirà ad esibirsi con un tutore come ha fatto anche la Costamagna.

