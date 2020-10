Gabriel Garko è felicemente ed apertamente gay eppure per il settimanale Chi il ragazzo che gli sta accanto non è il fidanzato, il nuovo amore o più semplicemente un nuovo flirt, bensì un “amico speciale”.

Questo, ovviamente, dispiace molto perché se al posto di Gabriel Garko ci fosse stato un attore etero con una donna quest’ultima non sarebbe mai stata appellata “amica speciale” ma beh, oggi sono polemico.



Ma torniamo al punto della questione: le nuove foto di Gabriel Garko in compagnia del suo nuovo amore. Archiviata la storia con Gabriele Rossi (con cui è rimasto in buonissimi rapporti), l’attore si sta attualmente vedendo con un ragazzo napoletano di 23 anni che si chiama Gaetano.

Le foto dei due in realtà non sono un’esclusiva del settimanale, dato che i primi scatti della coppia li ho divulgati io lo scorso 30 settembre, mentre facevano un giro per le strade di Milano.

E dato che so già che il tenore dei commenti di questo articolo sarà sulla falsa riga del “lasciatelo stare” / “lasciatelo vivere” eccetera, vi ricordo che Gabriel Garko è un personaggio pubblico ed il gossip è il suo pane quotidiano. Le storie d’amore (vere o finte che siano, come abbiamo recentemente imparato), affascinano il pubblico ed ora, finalmente, sui settimanali scandalistici viene rappresentata anche la realtà LGBT.

Questo grazie ai molti vip che hanno avuto il coraggio di fare coming out e di vivere la propria vita alla luce del sole, da Enzo Miccio a Giovanni Ciacci, passando per Eva Grimaldi fino ad arrivare a Marco Carta e Gabriel Garko; senza ovviamente dimenticare i gossip su Roberto Bolle immortalato mentre bacia il fidanzato chirurgo ed il duo Paola Turci – Francesca Pascale.