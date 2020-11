La storia d’amore tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi ha fatto sognare tantissime persone (me compreso che non vedevo l’ora di una dichiarazione pubblica). Purtroppo i due attori hanno confermato il loro legame solo quando si era già trasformato da amore in amicizia. La star delle fiction in una sua intervista a Verissimo ha detto: “La storia con Gabriele è conclusa, ma siamo in ottimi rapporti“.

Ieri Rossi è stato ospite a Live Non è la d’Urso ed ha raccontato com’è sbocciato l’amore con il collega.

“Ho conosciuto Gabriel Garko che avevo 19 anni, adesso ne ho 32. Noi già a quel tempo fummo amanti per ben 4/5 mesi. Amanti nel senso che lui era fidanzato. Quell’amore che era scoppiato sul set de L’Onore e il Rispetto 2 è durato il tempo delle riprese. In quel periodo è scoppiata la passiona. […] Io diciamo che l’ho aspettato in qualche senso per 4/5 anni, ma non è tornato. Poi 10 anni dopo la prima volta ci siamo ritrovati e innamorati. […] Io e lui abbiamo però anche litigato così spesso. Perché avevamo un modo di approcciare e di idealizzare in maniera diversa il nostro rapporto”.

Non faccio mai sviolinate per nessuno, ma questo ragazzo continua a piacermi sempre di più, dolcezza, educazione e talento, in tv non ha ancora mostrato un difetto.

Gabriele Rossi parla dell’incontro con Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso.

Per la prima volta l’attore Gabriele Rossi racconta la verità sul suo legame con Gabriel Garko. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/5PpphOW3pG — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 1, 2020

Gabriele e Gabriel già amanti per 4/5 mesi sul set de L’onore e il rispetto 2 mentre Garko era fidanzato con un altro. #noneladurso pic.twitter.com/SpMKBu4tKd — R a n a 🐸 (Mounds of Shame) (@mounds_shame) November 1, 2020