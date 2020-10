Il coming out di Gabriel Garko è tutt’ora sulla bocca di tutti e fra i tanti applausi qualcuno ha colto il pretesto per criticarlo. Se Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sul cachet intascato dall’attore, la giornalista Francesca Barra lo ha accusato di aver ‘guadagnato prendendo in giro il pubblico’.

“A proposito di finzione, visto che ero in studio da Chiambretti quando lui e Adua hanno messo in scena un teatrino sul matrimonio, vorrei dire che siccome c’è chi guadagna sul prendere in giro il pubblico (non lo fa sotto ricatto o con un coltello alla gola o lavorando in miniera), sarebbe interessante chiedere scusa per quei soldi sporchi perché macchiati di bugie alle spalle dei fan e di chi crede in loro e in storie d’amore. Non per quelli che prende oggi, nei luoghi e programmi dove finalmente racconta la verità e fa il suo lavoro: ovvero uomo di spettacolo”.

Francesca Barra ha successivamente cancellato il post, spiegando le sue ragioni:

“Ho cancellato il mio post di “pancia”, perché non è da me infierire. Ho detto tutto ciò che penso sulla confessione di Garko e mi sento a disagio. È vero: mi infastidisce quando si guadagna prendendo in giro il pubblico e quando si continua a raccontare una mezza verità denunciando un sistema solo per promuovere o giustificare se stessi e non per mutare davvero le cose. Non aiuta chi combatte le battaglie contro la discriminazione e non mette in guardia fino in fondo. Ma difronte ad un uomo che soffre, che piange, che probabilmente si è pentito di tutto, proprio io non posso alimentare commenti o offese di odiatori. Spero che il valore della libertà possa continuare a prevalere sulla menzogna e sui ricatti. Ecco, ora mi sento più in pace e allineata con la mia natura”.

Che ne pensate?