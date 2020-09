Gabriel Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip.

Oggi pomeriggio l’attore aveva fatto un selfie davanti la porta rossa della casa annunciando che in serata avrebbe confessato qualcosa.

“Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…”.

Una volta entrato in casa, Gabriel Garko ha letto una lettera ad Adua:

“Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? […] Alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché non tu le sapessi, ma perché sto per farlo qui ed ora. Noi insieme abbiamo vissuto una bellissima favola. Bella, ma una favola. […] Non ci siamo divertiti. Devi ritrovare la bambina che c’è dentro di te. Io l’ho fatto. Ho ritrovato il bambino dentro di me ed il momento in cui l’avevo abbandonato. […] Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia? Là ho iniziato a dire la mia vera età e da lì il bambino dentro di me ha ripreso a vivere. Ora non riesco a trovare una maschera che mi sta bene”.