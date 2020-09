“L’unica cosa che posso promettervi è che da me avrete solo la verità”. Lo aveva annunciato ai fan attraverso un post su Instagram e ha mantenuto la promessa. Gabriel Garko entra per qualche minuto nella casa del Grande Fratello Vip, e la trasmissione prende una piega inaspettata. Nella casa più spiata d’Italia per un chiarimento con la ex Adua De Vesco, l’attore confessa ai microfoni Mediaset – attraverso una lunga lettera letta con emozione in diretta – quello che senza mezzi termini ha definito “il segreto di Pulcinella”: senza mai dirlo esplicitamente, Garko allude infatti alla sua omosessualità, lasciandosi andare a quello che molti hanno interpretato come un vero e proprio coming out.

Fonte