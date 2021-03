Gabriel Garko e Tommaso Zorzi sono stati paparazzati in centro a Roma e hanno passato una serata insieme anche a casa di Stefania Orlando. Proprio la conduttrice in un’intervista rilasciata a Mario Manca per Vanity Fair ha spiegato che non c’è nulla di strano dietro a questo incontro e che aveva invitato semplicemente i suoi due amici a cena.

“Ma niente, si è favoleggiato tanto di questo incontro sui social, ma è semplicemente successo che Tommaso è venuto a cena da me. Lo avevo visto anche a Milano la settimana prima. Il fatto che conosca anche Gabriel Garko è un altro discorso”.

Stefania sul coming out di Gabriel Garko.

“È stata una bellissima pagina. Credo che Gabriel abbia sentito l’esigenza di fare coming out perché, evidentemente, si sentiva pronto a farlo: sono sempre a favore delle persone che decidono di liberarsi, anche se non credo che sia un obbligo”.

Stefania ha anche parlato del suo futuro professionale, l’ex gieffina si augura di tornare a condurre: “Il GF è stato il mio primo reality, era il momento giusto di farlo, mi volevo buttare. Quando mi ha chiamata Alfonso ho pensato subito che sarebbe stata un’occasione per farmi conoscere, anche se non credevo di stare dentro per tutto quel tempo. Cosa mi aspetta adesso? Spero che la mia vita privata resti così com’è perché è perfetta. Per il lavoro, mi piacerebbe tanto tornare a condurre, avere un programma, una co-conduzione. Fare il mio lavoro“.

Speriamo che com’è successo per Adriana Volpe, anche Stefania trovi il suo spazio in tv.