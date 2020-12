Costanzo come sempre ‘pungente e cattivello’.

Gabriel Garko è stato a lungo corteggiato da Alfonso Signorini, che lo voleva come concorrente del GF Vip 5. Nonostante l’attore di Callas Forever non sia uno dei vipponi, è comunque stato uno dei protagonisti di questa edizione del reality, grazie ovviamente al suo “coming out” fatto attraverso una bella lettera scritta per Rosalinda.

Non solo Alfonso, c’è un altro famoso giornalista e conduttore che vorrebbe vedere Gabriel nella casa più spiata d’Italia. Ospite a Casa Chi Maurizio Costanzo a dichiarato che farebbe entrare volentieri Garko e Stefano De Martino al GF Vip.

“Io vedrei bene De Martino e Gabriel Garko in casa. Darebbero una bella mossa e gli altri si accorgerebbero che Pierpaolo Pretelli non è proprio sto Dio greco. Si interesserebbero a Garko e a Stefano. De Martino anche potrebbe acchiappare alla grande, ce lo vedo che acchiappa”.

Due settimane fa Maurizio aveva anche detto la sua su una delle protagoniste di questa edizione del reality di Signorini: “Maria Teresa Ruta per me è il miglior ma anche la peggiore concorrente di questo GF Vip. Se da un lato mostra un carattere simpatico, dall’altro mi chiedo se quel suo sorriso fisso, 24 ore su 24, sia reale. Temo che i tendini del viso possano strapparsi. Però attenzione: potrebbe vincere!”

Gabriel Garko e il suo ingresso al GF Vip.

“IL SEGRETO DI PULCINELLA”:

Per l’espressione usata da Gabriel Garko al momento del suo coming out al #GFVIP pic.twitter.com/6yqQP7VgY1 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 25, 2020

Gabriel Garko, emozionatissimo, entra nello studio di #GFVIP: cosa succederà stasera? pic.twitter.com/WPuceQxRhP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020