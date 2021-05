Sono già partiti i casting per trovare i nuovi vipponi che animeranno il GF Vip 6 e fra i nomi contattati impossibile non citare l’attore Gabriel Garko e l’ex compagna di Albano, Loredana Lecciso. I due questa settimana hanno entrambi rotto il silenzio rispondendo nero su bianco ad un ipotetico loro coinvolgimento col reality.

Garko, che nella casa del Grande Fratello Vip c’è entrato l’anno scorso per fare coming out, ha scritto un post su Instagram:

“Scrivo queste righe esattamente come l’anno scorso per smentire la notizia che parteciperò al Grande Fratello e forse lo riscriverò anche l’anno prossimo. Baci a tutti”.

Mentre Loredana Lecciso ha affidato le sue parole al settimanale Nuovo Tv.

“Non credo accetterei, ma mai dire mai. Forse c’è il desiderio del pubblico di vedermi tra i concorrenti. La scorsa edizione mi è piaciuta tantissimo e penso sia stato un esperimento sociale come il primo. I personaggi sono emersi riuscendo a far breccia nel cuore dei telespettatori”.

A smentire – seppur sottolineando come non sia ancora stata fatta una nuova proposta – è stata anche l’Artista A.O. che anni fa lasciava l’Italia per motivi di sicurezza, ovvero Anna Oxa.

“OXARTE INFORMA: Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il programma del GF VIP scorso. Anna Oxa ha ritenuto di non essere adatta per soddisfare le aspettative del programma. Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione GF Vip 6. STAFF OXARTE“.

Ad ogni modo la macchina organizzativa del GF Vip 6 è già in moto ormai da settimane.

“La macchina del GF Vip 6 si è già messa in movimento per la prossima edizione. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Però è vero che stiamo pensando ai concorrenti“.