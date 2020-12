Arrivano le presentazioni in famiglia per Gabriel e Gaetano.

Lo scorso settembre ho pubblicato in esclusiva choc le foto di Gabriel Garko in compagnia di un ragazzo misterioso in centro a Milano. Adesso il partner del divo delle fiction ha un nome ed è stato proprio Garko a parlarne a Live Non è la d’Urso: “la verità è che avrei evitato che uscisse subito tutto, a Milano ci avevano beccato i paparazzi. Tutto tranquillo perché passeggiavamo, a Roma mi ero messo in una situazione protetta per non andare a casa e evitare certe dinamiche, invece lì non mi sono accorto che c’erano i paparazzi. Gaetano è un ragazzo a cui non interessa molto la notorietà, è abbastanza indifferente, tranquillo e spero non cambi“.

Adesso il settimanale Diva e Donna ha rivelato che in questi giorni sono arrivate anche le presentazioni in famiglia e ha pubblicato le foto della coppia con Isabella, la madre del protagonista de L’Onore e il Rispetto. I tre hanno trascorso una bella giornata nel centro di Roma, seguiti da paparazzi. Non è finita qui, perché stando a quello che si legge sul magazine, Gabriel Garko e Gaetano Salvi starebbero pensando ad un Unione Civile da celebrare magari nell’estate del 2021.

Gabriel Garko ieri al Maurizio Costanzo Show ha parlato del suo coming out.

“Qual era il segreto di Pulcinella? L’ho detto al mondo intero, ho fatto coming out davanti a tutti. Il segreto di Pulcinella era quello perché si sapeva in giro, ero solo io a credere ancora che non si sapesse”.

“Sex symbol è una definizione che viene data dagli altri, non da se stessi” #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/2TAqQ1T12Q — Maurizio Costanzo (@Costanzo) December 2, 2020