Nomi d’arte, età inventate e fidanzamenti finti per la promozione delle fiction: il modus operandi della Ares Film (che nei decenni ha prodotto buona parte delle fiction di Canale 5) è finito alla luce del sole grazie al confronto che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno avuto al Grande Fratello Vip.

I due – come sottolineato più volte – non hanno mai fatto i nomi, ma il portale Dagospia ha unito tutti i tasselli del puzzle riconducendo gran parte della responsabilità ad Alberto Tarallo, sceneggiatore a capo della Ares Film, nonché ex compagno di vita di Teodosio Losito, morto suicida a gennaio dello scorso anno.

Dagospia nella giornata di ieri ha contattato i volti più noti della Ares Film (da Nancy Brilli a Giuliana De Sio), ma quando è toccato ad Eva Grimaldi si è celata dietro un ‘no comment’.

Nonostante questo ha espresso ugualmente solidarietà ad Adua Del Vesco tramite un commento su Instagram (“Ti voglio bene”) scritto sotto l’ultimo post pubblicato dallo staff dell’attrice. Oltre il commento è possibile notare il ‘mi piace’ anche di un altro volto della Ares Film, Gabriel Garko, che qualche anno fa è stato anche fidanzato proprio con la Del Vesco.

Adua e Gabriel sono stati insieme nel periodo del lancio della fiction Non è stato mio figlio e – alla luce del modus operandi citato poco fa – la domanda sorge spontanea: saranno stati insieme davvero?