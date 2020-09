Adua Del Vesco ieri sera al Grande Fratello Vip ha potuto incontrare due persone a lei care: il fidanzato Julian e quello che tutti credevano fosse l’ex fidanzato (ma si è rivelato essere solo un amico) Gabriel Garko.

Se con Julian l’attrice ha mantenuto le distanze, con Garko no ed è corsa ad abbracciarlo. Il gesto non è piaciuto a Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, che su Instagram ha sbottato: “Con il ragazzo non poteva, con lui sì. Mah!“.

Quando una sua follower le ha chiesto un chiarimento sulla frase, la Paragoni ha specificato:

“Il discorso è che se viene concesso un abbraccio, viene concesso a qualsiasi persona tu abbia davanti. Stiamo parlando di un momento storico con una pandemia, dove ci sono regole che valgono per tutti, specialmente a livello pubblico, che non possono essere attuate a caso, a piacimento o per favoritismi. Se per dare il buon esempio a tutta Italia e al mondo viene squalificata una persona, per una parola fuoriluogo, per altro detta come tutti hanno capito ingenuamente, tanto vale dare il buon esempio anche sul resto. La regola del non contatto con l’esterno per non mettere in pericolo la salute di tutti, considerato che dentro la casa ci sono persone di una certa età, vale per qualsisia persona!”.