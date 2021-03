Continuano le indagini sulla morte di Teodosio Losito, il compagno di Alberto Tarallo della Ares. Rosalinda Cannavò dopo le bombe lanciate nella casa del GFVip è stata convocata in Procura dal pubblico ministero nella veste di testimone. Come vi avevo annunciato qualche giorno fa l’attrice non sarà l’unica, perché anche altri attori dovranno passare per la cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio a Roma. Infatti pare che ieri Gabriel Garko sia stato chiamato come ‘persona informata dei fatti’ dal pm Carlo Villani, a rivelarlo è stato Il Corriere della Sera.

“Oggi è il turno di Gabriel Garko. E così è entrato in scena anche Viso d’angelo (le ammiratrici irriducibili ancora lo sognano così). Esterno giorno. Uffici della Procura di Roma, undici del mattino di venerdì. Loden verde e mascherina nera, Gabriel Garko si è avviato sorridente (per poi uscirne imbronciato). L’artista si trovava negli uffici della Procura per essere ascoltato dal pm. L’indagine per istigazione al suicidio portata avanti dalla Procura di Roma prosegue. Il fascicolo era stato aperto in seguito alla morte del produttore Teodosio Losito. Garko è stato chiamato in causa dall’attore della società Ares Lorenzo Crespi, che avrebbe affermato come Garko fosse al corrente dei retroscena in merito allo scandalo Ares”.

Stando a quanto riportano Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni del Corriere, Gabriel sarebbe rimasto a colloquio con il pm Villani fino alle 14:30. Dopo l’attore de L’Onore e il Rispetto e Rosalinda, potrebbero essere ascoltati anche altri personaggi (forse anche Morra).

Se le indagini porteranno a risvolti clamorosi, in tv ne parleranno? O faranno come per l’Aresgate (che è stato censurato in maniera chirurgica)?

Gabriel Garko: un messaggio chiaro a Rosalinda.

