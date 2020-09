Questa sera Gabriel Garko, come già annunciato su queste pagine, entrerà al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa.

Ad annunciare il suo ingresso è stato Mediaset con una pubblicità specifica, ma anche l’attore ne ha parlato su Instagram annunciando che dirà “cose che non vorremmo sentire” e cose che “la gente non capirà”.

“Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…”.