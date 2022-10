Gabriel Garko accusato di aver mentito a Ballando: tutta la verità

Nonostante l’infortunio ieri sera Gabriel Garko è riuscito a scendere in pista a Ballando con le Stelle. L’attore ha anche messo a tacere i rumor su una sua presunta bugia. Tutto è nato lo scorso 22 ottobre, quando Ivan Zazzaroni ha fatto una domanda al concorrente: “Non so se tu abbia mai ballato prima. L’hai fatto Gabriel? Se non hai mai ballato, hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io penso che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere, non credo non abbia mai ballato“. In quell’occasione Garko ha risposto: “No, non ho mai ballato. Però ho una buona memoria. Imparo la coreografia a memoria. Imparo quello e cerco di interpretarlo però non ho mai ballato“.

Diversi siti però hanno riportato delle vecchie dichiarazioni del divo delle fiction, che nel 2013 disse: “Rodolfo Valentino era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo“. Per questo motivo in molti hanno accusato la star di Senso 45 di aver mentito.

Gabriel Garko e la verità sul ballo.

Poco prima della sua esibizione Gabriel ha spiegato che otto anni fa ha effettivamente provato alcune coreografie. Però non ha mai preso lezioni per i balli di Ballando.

“Questa settimana è nata una diatriba sul fatto che io sapessi già ballare. Dicono che ho fatto già scuola di ballo. Io nel 2014 ho interpretato un film che si chiama Rodolfo Valentino ed è uno dei miei lavori preferiti. Mi è piaciuto fare un personaggio reale. In quell’occasione per preparare le coreografie ho studiato delle ore al giorno, ma è ben diverso da quello che faccio qui. Quando giri un film giri la scena con diverse inquadrature. Fai un pezzettino e poi un altro. Non è che diventi un ballerino”.

Mistero risolto.